Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Selbst verursachten Schaden beseitigt

Wutha-Farnroda - Wartburgkreis (ots)

Am Samstag gegen 10.30 Uhr teilte ein aufmerksamer Autofahrer, der aus Wutha-Farnroda in Richtung Kreisel unterwegs war, der hiesigen Polizeidienststelle mit, daß er am Bahndamm zwei junge Graffitisprayer gesehen habe, die dort gerade am Werke seien. Sofort kamen Polizeibeamte zum genannten Ort hin. Doch die Überraschung war groß, als sie zwar die beiden 28- und 30- jährigen Männer feststellten, doch brachten sie keine Schmierereien an, sondern entfernten diese von der Schallschutzwand. Es handelte sich hier um die Erfüllung einer gerichtlichen Auflage. (vt)

