Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Schutzengel unterwegs

L 1017 - Wartburgkreis (ots)

Einen Schutzengel als Beifahrer hatte eine 34-jährige Frau aus Berka/Werra. Sie befuhr am 08.06.2019 gegen 10.30 Uhr die L 1017 aus Richtung Herleshausen in Richtung Eisenach, als plötzlich von links ein Baum quer auf die Fahrbahn fiel und das Auto rammte. Zwar wurde das Auto der Frau auf der linken Seite beschädigt, doch zum Glück blieb sie unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. (vt)

