Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision an Kreuzung

Großenlupnitz - Wartburgkreis (ots)

Viel Glück hatte am gestrigen Samstag eine Frau Bayern. Die 42-Jährige fuhr gegen 09.30 Uhr mit ihrem Pkw von der BAB 4 an der Anschlußstelle Eisenach-Ost ab. Sie beabsichtigte anschließend nach links auf die B84 in Richtung Behringen zu fahren. Als sie anfuhr, um abzubiegen, übersah sie einen von rechts kommenden VW Polo. Der 52-jährige Fahrer des Polo wollte von der B84 aus nach links in Richtung Burla abbiegen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, die jedoch nicht schnell unterwegs waren. Es wurde zum Glück niemand verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro. Die Autos blieben fahrbereit. (vt)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell