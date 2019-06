Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren und gestürzt - Mopedfahrer schwer verletzt

Gotha (ots)

Am Samstag wollte ein 38-Jähriger gegen 17:45 Uhr von der Enckestraße kommend links in die Straße der Einheit abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Audifahrer anhalten. Ein Mopedfahrer übersah den stehenden Audi und fuhr diesen auf. Der 17-jährige Fahrer stürzte und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa. 4000 Euro. Das Moped war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ml)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell