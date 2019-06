Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Schule eingedrungen

Gotha (ots)

Unbekannte drangen am frühen Samstagmorgen in eine Schule in der Mozartstraße ein. In der Bildungseinrichtung begaben sich die Täter in den Küchenbereich, um die Einrichtung zu beschädigen. Nachdem der Einbruchsalarm ausgelöst wurde, verließen die Täter ohne etwas zu entwenden die Räumlichkeiten. Der Sachschaden wird auf circa 20 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweisnummer 0145252/2019. (ml)

