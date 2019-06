Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus einem Hotel/ Pkw entwendet

Arnstadt (ots)

Am Sonnabend dem 08.06.2019 wurde der Polizei Arnstadt-Ilmenau der Diebstahl aus einem Hotel in der Arnstädter Innenstadt angezeigt. In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend gelangten die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in das Hotel. Hier entwendeten sie u.a. einen Fahrzeugschlüssel und anschließend auch den vor dem Objekt abgestellten 16 Jahre alten, grünen Pkw Toyota Yaris. Auffällig am Fahrzeug sind vorhandene Unfallschäden. Der Wert des Fahrzeuges wird auf 800 Euro geschätzt. Sachschaden wurde bei der Straftat nicht verursacht. Hinweise zum Sachverhalt insbesondere zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau (Hinweisnummer 0145331/19) unter der Telefonnummer 03677/601124 entgegen. (SM)

