Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrerin nach Kollision schwer verletzt

Ilmenau (ots)

Eine 61jährige Fahrradradfahrerin war am Freitag, dem 07.06.2019 gegen 13:30 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann auf der Kreisstraße zwischen Ilmenau und Wümbach unterwegs. Der 84jährige Fahrer eines Pkw Fiat befuhr die Straße ebenfalls in dieser Fahrtrichtung. Ca. 200 m nach dem Ortsausgang Ilmenau übersah er die vorausfahrende Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Radfahrerin stürzte und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Auch der Pkw-Fahrer klagte über gesundheitliche Probleme und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw und am Fahrrad entstand unfallbedingter Sachschaden.(SM)

