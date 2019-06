Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach räuberischen Diebstahl gesucht

Gerstungen (ots)

Gestern Abend kam es gegen 19.00 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in Gerstungen. Zwei männliche Täter betraten den Markt in der Landstraße und füllten ihre Kühltasche mit bisher unbekanntem Beutegut. Einer der Täter verließ den Verkaufsraum durch eine geschlossene Kasse und flüchtete zu Fuß über den Parkplatz in Richtung Landstraße. Der zweite Täter prallte zunächst gegen die schließende Eingangstür und konnte von einer Kassierin am Arm festgehalten werden. Er wehrte sich massiv und stieß die Mitarbeiterin mehrfach mit dem Ellenbogen. Auch er konnte den Markt verlassen. Die Kriminalpolizei Gotha sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781424 und unter Angabe der Nummer 0144165/19 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell