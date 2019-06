Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Pkw-Fahrer

Wutha-Farnroda (ots)

In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag, gegen 23:40 Uhr, kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Eisenach einen fahrenden Pkw Toyota in der Weinbergstraße in Wutha-Farnroda. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 31jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,44 Promille. Im weiteren Verlauf wurde eine Blutentnahme im Eisenacher Klinikum durchgeführt. Gegen den Mann aus Wutha-Farnroda wurde eine Strafanzeige aufgenommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. (mwi)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell