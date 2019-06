Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Wohnung

Günthersleben-Wechmar - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl wurde die Polizei in den Wiesenweg gerufen. Dort versuchte ein noch unbekannter Täter am Mittwoch in der Zeit von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu gelangen. Zum Glück für die Bewohner misslang dieser Versuch und es wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Verdächtige Feststellungen zur Tatzeit oder Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezuzgsnummer 0143095/2019 entgegen. (av)

