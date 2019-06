Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Notlandung auf der Kuhweide

Eisenach (ots)

Auf einer zwischen Flugplatzgelände Kindel und BAB 4 gelegenen Weide- und Wiesenfläche musste am Abend des 05.06.19 ein Kleinflugzeug wegen technischer Probleme notlanden. Das Flugzeug vom Typ Cessna befand sich auf einem Ausbildungsflug. Fluglehrer und Flugschüler konnten das Flugzeug nach der Notlandung selbständig leicht verletzt verlassen. Am Flugzeug und am Weidezaun entstand überschaubarer Sachschaden. Gefahren für die Umwelt bestanden nicht.

