Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht-Zeugen gesucht

Schönau a.d. Hörsel (ots)

Gestern kam es gegen 11.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße. Ein Lkw kam auf Höhe einer Tankstelle zu weit auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines von einem Pkw gezogenen Wohnanhängers. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Wutha-Farnroda fort. Am Wohnanhänger entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und unter Angabe der Nummer 0141438/19 entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell