Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendlicher schwer verletzt- Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Ein 15-jähriger Radfahrer befuhr am Montagabend die Erfurter Straße aus Richtung Krappgartenstraße und wollte dem Straßenverlauf geradeaus in den Fußgängerbereich fahren. Ein blauer Pkw fuhr zu diesem Zeitpunkt verbotswidrig die Straße An der Weiße in Richtung Erfurter Straße. Der 15-Jährige musste an der Einmündung eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Der Jugendliche begab sich in seiner Benommenheit zu Fuß weiter zur Schwimmhalle, wo ein Rettungswagen verständigt wurde. Der Pkw setzte seine Fahrt fort. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben machen? Zeugenhinweise werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 und unter Angabe der Nummer 0142029/19 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell