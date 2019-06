Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermehrt Fahrraddiebstähle- meist nicht ohne Grund

Arnstadt (ots)

Unbekannte entwendeten gestern zwischen 13.00 und 14.00 Uhr ein E-Bike von einem nicht verschlossenen Grundstück in der Gothaer Straße. Es handelt sich um ein Bike der Marke Vinora 46ccmx Comfort in der Farbe weiß im Wert von 2000 Euro. Das Bike war nicht gesichert und damit freie Beute.

In den letzten sechs Wochen kam es im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Gotha wieder jahreszeitbedingt vermehrt zu Fahrraddiebstählen. Mehr als 60 gestohlene Fahrräder, davon 40 % E-Bikes, wurden polizeilich erfasst. Hiervon sind insbesondere die Städte Gotha, Arnstadt und Ilmenau betroffen. Teilweise wurden die Räder nur ungenügend oder gar nicht gegen eine Wegnahme gesichert. - Stellen Sie Ihr Rad auf umfriedeten Grundstücken ab und schließen Sie es an. - Auch bei kurzzeitigen Einkäufen sollte das Rad angeschlossen werden. - Verwenden Sie qualitativ hochwertige Schlösser. - Verwahren Sie Ihr Rad in gesicherten Kellerräumen, v.a. in Mehrfamilienhäusern. - Lassen Sie ihr Fahrrad codieren. - Statten Sie Ihr hochwertiges Rad mit GPS-Sender aus.

