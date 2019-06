Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer übersehen

Seebergen (ots)

Gestern Früh wollte ein 33-jähriger Motorradfahrer zwischen Seebergen und Wandersleben an einem Fahrzeug für Mäharbeiten vorbeifahren. In diesem Moment fuhr dieses Fahrzeug los. Der Motorradfahrer konnte ausweichen und einen Zusammenstoß vermeiden. Er fuhr jedoch nach links in den Straßengraben, stürzte und wurde schwer verletzt. (ah)

