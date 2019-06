Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handy aus Jackentasche gestohlen- Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am 31.05.2019 wurde einem Kunden eines Schuhgeschäfts in einem Einkaufszentrum am Mühltor ein IPhone aus der Jackentasche gestohlen. Seine Jacke hing über einem Einkaufswagen, während er sich im Laden umsah. Die Täter sollen zwei männliche Personen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren mit dunkler Hautfarbe gewesen sein. Sie werden als normal gebaut beschrieben und trugen dunkle und helle Kleidung. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Hinweise geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen.(ah)

