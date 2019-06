Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brillen gestohlen-Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am 31.05.2019 wurden gegen 10.00 Uhr durch eine männliche Person vier Sonnenbrillen der Marke Oakley von einem Brillenständer eines Optikers in der Zimmerstraße entwendet. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Zu diesem Zeitpunkt stand ein Rentner, ebenfalls Kunde, in der Nähe des Brillenstandes. Wer kann sich erinnern und hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Wer kann Angaben zum Täter machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und unter Angabe der Nummer 19207453 entgegen. (ah)

