Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungseinbruch-Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der Nacht vom 30.05. zum 31.05.2019 wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Straße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten über die Terassentür und entwendeten Unterhaltungselektronik, darunter ein TV-Gerät und eine Spielekonsole im Wert von 2500 Euro. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die KPI Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 und unter Angabe der Nummer 0138394/19 entgegen. (ah)

