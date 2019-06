Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sonnenschirme im Biergarten angezündet- Zeugen gesucht

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte randalierten in der Nacht vom Samstag zum Sonntag in einem Biergarten am Sportplatz. Es wurden unter anderem zwei Sonnenschirme angezündet, zwei Stühle zerstört und eine Mülltonne in die Gera geworfen. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03677-601124 und unter Angabe der Hinweisnummer 013971/19. (ah)

