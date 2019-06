Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am 01.06.2019, gegen 19.30 Uhr, befuhr ein Suzuki-Fahrer den Berta-v-Stuttner-Platz in Richtung Gartenstraße. Er musste verkehrsbedingt an einer Fußgängerampel halten, was von einem dahinter fahrenden grauen Pkw zu spät bemerkt wurde. Dieser fuhr auf und entfernte sich von der Unfallstelle. In dem grauen Pkw saßen zwei männliche Personen nicht-deutschen Phänotyps (mehr nicht bekannt). Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Hergang und dem beteiligten Fahrzeug machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Hinweisnummer 0139326/2019 entgegen. (ah)

