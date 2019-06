Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Schwimmbadspinten

Eisenach - kreisfreie Stadt (ots)

Am Freitag Nachmittag kam es im Schwimmbad Aquaplex in Eisenach erneut zu Diebstählen aus 5 Spinten in den Umkleiden. Insgesamt wurde Bargeld in Höhe von 100 Euro entwendet. Durch den Täter wurden die Spinte gewaltsam geöffnet, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro entstand. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Die Täter sind flüchtig. Die Bevölkerung wird durch die Polizei darauf hingewiesen, nur das nötige Bargeld und wenige Wertgegenstände mit ins Schwimmbad zu nehmen. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Eisenach, Tel. 03691 261124 unter dem Aktenzeichen 0138849/2019 entgegengenommen. (mab)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell