Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht

Gotha (ots)

Am frühen Samstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall am Bertha-von-Suttner-Platz in Gotha. Die beiden beteiligten Fahrzeuge fuhren in Richtung Gartenstraße, als der vorausfahrende Geschädigte an der Fußgängerampel halten musste. Dies bemerkte der dahinter befindliche Unfallverursacher zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt ungehindert fort und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch den 62-jähringen Geschädigten wurde das Verursacherfahrzeug als silber-grauer Pkw beschrieben, es soll mit zwei männlichen Personen besetzt gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0139326/2019 bei der Landespolizeiinspektion Gotha zu melden.(tn)

