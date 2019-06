Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestoppt

Waltershausen (ots)

Am Freitag, dem 31.05.2019, gegen 19:00 Uhr wurde in der Ortslage Schnepfenthal- Rödichen in der Reinhardsbrunner Straße ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 26-jährigen männlichen Fahrzeugführer verlief ein Drogenvortest positiv. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme im Krankenhaus Friedrichroda durchgeführt.(tn)

