Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach unbefugten Betreten Handtuch entwendet

Waltershausen (ots)

Am Freitag, dem 31.05.2019, gegen 19:45 Uhr wurde der Landespolizeiinspektion mitgeteilt, dass unbekannte Personen ein elektronisches Gartentor aufgeschoben haben. Anschließend begaben sich die unbekannten Personen auf das Grundstück, beschädigten eine Swimmingpoolabdeckung und badeten in diesem. Nachdem das Baden beendet war, entwendeten die unbekannten Personen ein Badetuch und entfernten sich von dem Gelände. An dem Garagentor und der Swimmingpoolabdeckung entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Landespolizeiinspektion Gotha, unter Angabe der Hinweisnummer: 0138825/2019, zu melden.(tn)

