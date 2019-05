Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlägerei bei Männertagsveranstaltung - Bodycam erfolgreich eingesetzt

Gräfenhain - Landkreis Gotha (ots)

Am Donnerstagabend zeigte sich ein 40-Jähriger während einer Veranstaltung in der Steigerstraße besonders aggressiv. Zum einen beleidigte der Mann eine weibliche Geschädigte und zum anderen schlug er einem 36-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Selbst gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der Mann sehr aufgebracht und weigerte sich seine Personalien anzugeben. Erst durch den Einsatz der Bodycam (eine am Körper getragenen Kamera) entspannte sich die Situation merklich und der 40-Jährige gab seine Identität preis. Hier zeigt sich der besondere Wert der Bodycam, da deren Einsatz eine weitere Eskalation verhinderte. (db)

