Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer kollidert mit Fahrzeug

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Am Himmelfahrtsnachmittag kam es in der Lessingstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und geparktem PKW. Der 28-Jährige Radfahrer verlor die Kontrolle über das Fahrrad und stieß in der Folge mit dem BMW einer 54-Jährigen zusammen. Während der polizeilichen Unfallaufnahme konnte bei dem Radler ein Atemalkoholwert von 1,24 Promille festgestellt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Den Fahrraderfahrer erwartet nun ein Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/782504

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell