Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugspiegel beschädigt - 2200 Euro Sachschaden

Langewiesen - Ilm-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag beschädigten Unbekannte Personen von insgesamt vier Fahrzeugen die Außenspiegel. Die Autos waren in der Neuen Straße und der Straße Bahndamm abgestellt. Der Sachschaden beziffert sich alles in Allem auf über 2000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677 601124 unter der Hinweisnummer 0137729/2019 entgegen. (db)

