Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leitparke in Richtung Fahrzeug geschleudert

Siegelbach - Ilm-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 34-Jähriger mit seinem PKW aus Richtung Arnstadt kommend die Straße in Richtung Siegelbach. In der Ortslage Siegelbach befanden sich plötzlich mehrere Personen auf der Fahrbahn, sodass der Fahrzeugführer mittels Hupe versuchte die Personen zum verlassen der Straße zu bewegen. Eine männliche, unbekannte Person reagierte unvermitteln aggressiv und schleuderte eine Leitbarke in Richtung Fahrzeug. Nachdem der Fahrzeugführer in Sorge um sein Auto etwaige Schäden prüfen wollte, wurde er beim aussteigen direkt durch den Täter attackiert und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Danach flüchteten der Täter, sowie die anderen Personen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (db)

