Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Entwendeter Roller nach Verkehrsunfall wiedergefunden

Gotha (ots)

Am Abend des Himmelfahrtstages kam es zu einer Anzeigenerstattung wegen des Diebstahls eines Motorrollers der Marke REX. Der Geschädigte bemerkte die Straftat nachdem er das Fahrzeug am Abstellort in der Gothaer Innenstadt nicht mehr vorfinden konnte. Zunächst gab es auch keine Hinweise auf einen Täter. Am frühen Freitagmorgen konnten jedoch Polizeibeamte einen verunfallten Roller vom gleichen Typ unweit vom Diebstahlsort feststellen. Der Fahrer war neben zwei anderen Personen ebenfalls vor Ort. In der Folge konnte der rechtmäßige Eigentümer den Roller identifizieren und somit erhielt er ihn zurück. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. (db)

