Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Quad

Westhausen (ots)

In der Zeit von Montag, 27.05.2019, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 30.05.2019, 08.30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter ein Quad von einem Hinterhof in Westhausen, An der Zollstation. Der 31-jährige Eigentümer stellte den Diebstahl fest und informierte umgehend die Polizei. Das Quad hatte einen Wert von ca. 1500 Euro. Durch die Beamten des Inspektionsdienstes Gotha wurden die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem Täter machen können. (dl)

