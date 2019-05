Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit nicht zugelassenen Fahrzeug und ohne Pflichtversicherung gefahren

Ilmenau (ots)

Am Mittwoch, dem 29.05.2019 hielten die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau gegen 15:00 Uhr in der Oehrenstöcker Straße einen Pkw BMW an, an welchem keinen Kennzeichentafeln angebracht waren. Bei der Verkehrskontrolle wurde bekannt, dass das Fahrzeug stillgelegt ist und keine Haftpflichtversicherung besteht. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.(SM)

