Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Sachschaden/ Unter Drogeneinfluss gefahren

Ichterhausen (ots)

Am Mittwochmittag wurde die Polizei Arnstadt-Ilmenau über einen Verkehrsunfall mit Sachschaden informiert. Bei in der Thöreyer Straße durchgeführten Mäharbeiten am Straßenrand wurde durch das Mähwerk vermutlich ein Stein gegen die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Pkw VW Passat geschleudert. Die Scheibe ging zu Bruch und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Bei der Unfallaufnahme hatten die Beamten den Verdacht, dass der 31jährige Fahrer des geschädigten Fahrzeuges unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein durchgeführter Drogentest erbrachte ein positives Ergebnis. Die Durchführung einer Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.(SM)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell