Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf dem Klo randaliert

Gotha (ots)

Zwischen 12 und 22 Uhr am gestrigen Tag wurde die öffentliche Toilette in der Buttergasse beschädigt. Unbekannte randalierten in der Toilettenanlage, verstreuten wild das Klopapier und rissen einen Händetrockner aus der Wand. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Wer hat gestern verdächtige Personen an der Toilette gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0136686/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell