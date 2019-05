Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht in den Zaun

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Am späten Abend war gestern eine 36-Jährige mit einem Mazda Am Flößgraben unterwegs. Die Frau kam mit ihrem Pkw von der Straße ab und krachte in einen Stabmattenzaun. Hierbei wurden mehrere Zaunfelder und Pfosten beschädigt, der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Pkw musste geborgen werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die 36-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand - gemessen wurde ein Wert von 1,12 Promille. Die Dame wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und ihr Führerschein sichergestellt. (jk)

