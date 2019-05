Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Einbrüche

Gotha (ots)

Heute Nacht kam es zu mehreren Einbrüchen im Bereich Gotha. In der Mohrenstraße versuchten Unbekannte die Zugangstür einer Wäscherei gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Durch ein geöffnetes Fenster stiegen die mutmaßlichen Täter in ein nahe gelegenes Restaurant ein und durchsuchten im Gebäude sämtliche Schränke. Entwendet wurde jedoch nichts.

In der Lindemannstraße wurde in eine Firma eingebrochen. Unbekannte drangen gewaltsam in die Büroräume ein und durchsuchten diese. Entwendet wurde ein Bargeldbetrag in geringer Höhe sowie ein Schlüssel.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Hinweise nimmt die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124 unter Hinweis-Nr. 0135767/2019 bzw. 0135816/2019 entgegen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell