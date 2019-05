Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Werkzeugraum

Wandersleben - Landkreis Gotha (ots)

Heute Nacht brachen Unbekannte in den Werkzeugraum einer Firma in der Straße "Das Steinfeld" ein. Die mutmaßlichen Täter öffneten ein Fenster gewaltsam und entwendeten aus dem Gebäude mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Unter den Geräten befand sich ein Schweißgerät, eine Drehbank und ein Schleifbock. Hinweise zum Tatgeschehen bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0135829/2019. (jk)

