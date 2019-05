Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehr gefährdet und Eigentum entwendet

Mihla - Wartburgkreis (ots)

Gestern Morgen gegen 6 Uhr legte ein 50-Jähriger in der Pfarrmünsterstraße mehrere Sperrmüll-Gegenstände mitten auf die Fahrbahn. Eine 44-Jährige kollidierte mit ihrem VW trotz Ausweichmanövers mit diesen Gegenständen, am Fahrzeug entstanden Beschädigungen in noch unbekannter Höhe. Selbiger Mann betrat am Abend widerrechtlich ein Grundstück Am Anger. Erst nach mehrfacher Aufforderung durch die 45-jährige Bewohnerin verließ der Mann das Grundstück - dabei beleidigte er die Frau und entwendete eine Harke, eine Axt sowie mehrere Schlüssel. Die Polizei wurde gerufen und traf den 50-Jährigen an. Er wurde zur Polizeidienststelle verbracht und einem Arzt vorgestellt. Anschließend wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen mehrerer Strafdelikte ermittelt. (jk)

