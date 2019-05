Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Rausch ins Taxi gestürzt

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Ein 72-Jähriger wollte sich heute Mittag nach einem Restaurantbesuch in der Rosenstraße von einem Taxi abholen lassen. Sturzbetrunken stürzte er beim Einsteigen und stieß mit dem Kopf gegen die Tür des Taxis. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Wegen einer Alkoholvergiftung musste er stationär im Krankenhaus verbleiben. Am Taxi entstand kein Sachschaden. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell