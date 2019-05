Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unaufmerksam beim Spurwechsel

Eisenach (ots)

Heute Morgen waren ein 31-Jähriger mit einem Skoda und ein 30-Jähriger mit einem Ford auf der Bahnhofstraße in Richtung Wartburgallee unterwegs. An der Einmündung zur Müllerstraße ordnete sich der 31-Jährige auf die Linksabbiegerspur ein, der 30-Jährige fuhr geradeaus weiter. Als sich der Ford neben dem Skoda befand, vollzog der 31-Jährige einen Spurwechsel zurück auf die Geradeausspur, ohne auf den Ford zu achten. Beide Fahrzeuge kollidierten, durch den Aufprall wurde der Ford in einen Bauzaun geschoben. Der 30-jährige Ford-Fahrer verletzte sich leicht, sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jk)

