Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch misslungen

Gotha (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Samstagnachmittag und heute Morgen in ein Geschäft in der Schönen Allee einzubrechen. In die Fensterscheibe eines Büroraumes wurden mehrere Löcher geschlagen, aufgrund der Vergitterung misslang jedoch ein Eindringen in das Objekt. Von einem weiteren angrenzenden Geschäft wurde die Außenbeleuchung gewaltsam entfernt. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0134727/2019 entgegen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell