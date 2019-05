Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sattelauflieger platt gemacht

Eisenach (ots)

Am Fahrbahnrand der Willi-Enders-Straße war im Zeitraum vom 12.05.2019 bis 26.05.2019 ein Sattelzug abgestellt. Unbekannte zerstachen in diesem Zeitraum drei Reifen des Aufliegers. Der Sachschaden an den Reifen wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat oder verdächtige Personen gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0134095/2019. (jk)

