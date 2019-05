Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall im Rausch

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

Gestern Nachmittag gegen 13:30 Uhr war ein 52-Jähriger mit einem BMW auf der B 88 von Waltershausen nach Tabarz unterwegs, hinter ihm fuhr ein 23-Jähriger mit einem Audi. Als der 52-Jährige in der Wintersteiner Straße an der Kreuzung zur Ortslage Tabarz verkehrsbedingt halten musste, erkannte der 23-Jährige die Situation nicht und fuhr mit seinem Audi auf den BMW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr wurde zum Binden auslaufender Betriebsflüssigkeiten vor Ort gerufen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 23-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, ein Test lieferte einen Wert von 2,87 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und auch der Versicherungsschutz des Audis war abgelaufen. Der junge Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und Anzeige erstattet. (jk)

