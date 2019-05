Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht unter Alkohol

Marlishausen Wohngebiet (ots)

Am Samstag, 25.05.19 gegen 13.00 Uhr befuhr ein 46-jähriger rumänischer Bürger mit einem PKW VW das Wohngebiet in Marlishausen, An der Kaufhalle. Bei einem nicht nachvollziehbaren Fahrmanöver stößt er gegen einen geparkten PKW Seat. Im Anschluss verlässt er zunächst unerlaubt die Unfallstelle und stellt seinen genuztzten PKW unweit vom Unfallort ab. Bei Eintreffen der Polizeibeamten kam der Verursacher zum Unfallort zurück und bestätigte, das er der Verursacher ist. Bei der Unfallaufnahme wurder starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Alkoholtest ergab einen Vorwert von 2,21 Promille. Blutentnahme wurde veranlasst, der Füherschein sowie Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und Anzeige gefertigt. (sv)

