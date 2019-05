Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Pflichtversicherung und unter Alkohol

Angelroda / Geschwenda (ots)

Am Samstag, 25.05.19 gegen 17.00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem nicht zugelassenem bzw. nicht versicherten Motorroller die Geschwendaer Straße aus der Ortslage Angelroda kommend. Ca. 100 m vorm Ortausgang verlor er die Kontrolle über seinen Motorroller und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht und musste ambulant behandelt werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrgenommen. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,26 Promille. Blutentnahme wurde veranlasst, Anzeige gefertigt und der Führerschein sichergestellt. (sv)

