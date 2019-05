Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Arbeitsunfall und Fahren unter Alkoholeinwirkung

Rudisleben / Plaue (ots)

Ein 47-jähriger Mann aus Plaue arbeitete am Samstag, 25.05.19 im Kieswerk zu Rudisleben. Er führte Reingungsarbeiten an einem Betonmischer durch. Hierzu stieg er auf eine Zementrutsche, rutschte von dieser ab und verletzte sich an einem Haken im unteren Bereich dieser Rutsche massiv. Im Anschluss setzte er sich in seinen PKW VW Caddy und fuhr nach Plaue. Er wurde auf der Fahrstrecke beobachtet, wie er oft in Schlangenlinie fuhr. Der Fahrer wurde an der Wohnanschrift angetroffen und ein auf freiwilliger Atemalkoholtest ergab gg. 14:45 Uhr einen Vorwert von 2,47 Promille. Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt und Anzeige gefertigt. Der Mann musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Zum Arbeitsunfall wird gesondert ermittelt. (sv)

