Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzte Kradfahrerin

Gossel Kreisstraße K 30 (ots)

Am Freitag, dem 24.05.19 gegen 15.00 Uhr befuhr eine 23-jährige junge Frau mit ihrem Motorrad MV Agusta die Kreisstraße von Espenfeld nach Gossel. Die K 30 ist in diesem Bereich sehr Kurvenreich. Die junge Frau kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum, rutschte in der weiteren Folge über die gesamte Fahrbahn und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Liegen. Beim Unfall verletzte sich die Frau schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Erfurter Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 5.000,- Euro. (sv)

