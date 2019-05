Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Rohbau

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Vom 22.05.2019 bis zum 25.05.2019 drangen unbekannte Täter in einen Rohbau eines Einfamilienhauses in der Schweizer Straße ein. Aus dem Haus wurde ein Industriestaubsauger im Wert von 700 Euro entwendet. Es entstand Sachschaden von geschätzt 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall oder verdächtige Personen am Tatort gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0133464/2019. (ml)

