Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Getränkelager eingebrochen und Alkohol entwendet

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Getränkeaußenlager eines Einkaufsmarktes in der Langenhainer Straße ein. Aus diesem entwendeten die scheinbar durstigen Diebe mehrere volle Bierkästen. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 70 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweisnummer 0133366/2019. (ml)

