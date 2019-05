Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ausfahrt verpeilt

Eisenach (ots)

Am Freitagabend wurde die Polizei Eisenach über einen verunfallten Pkw an der ehemaligen Autobahnabfahrt in der Langensalzaer Strasse informiert. Eine 28 jährige Frau aus Heringen kam von der Stadtautobahn und wollte nach links in Richtung Eisenach fahren. Leider übersah sie die Verkehrsinsel mit den Verkehrszeichen, rasierte diese ab und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Bei der jungen Frau wurde eine erhebliche Alkoholisierung mit 1,55 Promille festgestellt. An ihrem Pkw Audi, welcher abgeschleppt werden musste, und den Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden von ca. 12 000,- EUR. Die Frau musste im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.(ri)

