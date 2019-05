Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Lieferfahrzeug - Zustellerin alkoholisiert

Gotha - Stadt (ots)

Deutlich alkoholisiert stellte am Samstag eine 41-Jährige Briefe und Pakete zu. Beim Ausparken aus einer Parklücke fuhr sie gegen 11:10 Uhr mit ihrem Lieferfahrzeug am Friedensplatz gegen einen geparkten Suzuki. Die zur Unfallstelle hinzu gerufene Polizei stellte bei der Verursacherin einen Atemalkoholwert in Höhe von 0,94 Promille fest. Mit der Fahrerin wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1200 Euro. Die noch nicht zugestellten Sendungen wurden nach der Unfallaufnahme durch einen Ersatzfahrer ausgeliefert. (ml)

